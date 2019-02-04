В “Нашем крае” обнародовали 5 требований к кандидатам на должность президента

В партии отмечают, что не будут выдвигать кандидата на должность президента, чтобы не участвовать в политическом цирке и не становиться частью массовки.

Обеспечить завершение реформы децентрализации, дать четкий ответ на вопрос о войне и мире, о внешнеполитических приоритетов и экономической стратегии государства, а также продемонстрировать взаимоуважение и верность демократическим принципам.

Такие требования к кандидатам в президенты принял ХХІ съезд партии “Наш край”.

“Серьезный политический процесс в государстве, которое воюет, олигархи сознательно превратили в цирк. Уже есть и клоуны, и жонглеры, и фокусники. XXI съезд партии принял решение не выдвигать кандидата в президенты Украины. Зато мы выдвигаем 5 требований к кандидатам: они должны реализовать реальные, а не бумажные реформы в стране и проявить достойные главы государства моральные качества”, – отметил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

В частности, “Наш край”, как партия местного самоуправления, занявшая третье место на последних местных выборах, требует от кандидатов полностью завершить реформу децентрализации.

“Все реформы в стране должны быть сделаны для людей, а не для олигархов. Одна из ключевых — это децентрализация. Кандидаты должны дать четкую позицию относительно планов завершения децентрализации и внесения положений о ней в Конституции, а также относительно принятия закона о новом административно-территориальное устройство. Также претенденты на пост Главнокомандующего должны дать четкий план, каким образом они планируют завершить войну и добиться мира в Украине. Кроме того, украинцы имеют право узнать о внешнеполитических приоритетах кандидатов и их видение экономической стратегии государства. И, наконец, партия считает, что кандидаты должны продемонстрировать во время кампании толерантность, взаимоуважение, преданность демократическим принципам и то, что для них интересы — выше личных”, — заявил Александр Мазурчак.

В партии также заявили, что ставят перед собой цель — Верховная Рада.

“В парламенте мы все наши идеи воплотим в жизнь и не дадим властям издеваться над людьми. Без преувеличения 2019-й – это исторический год для нашей страны в целом и партии в частности. Мы должны завоевать для себя надлежащее место в политической системе нашего государства”, — подытожили в партии.

Как известно, партия “Наш край” вошла в тройку лидеров по количество избранных депутатов на выборах в ОТГ начиная с 2015-го года.