Тимошенко: Порошенко готовит масштабные фальсификации на выборах

Тимошенко заявила, что Порошенко создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн за голос и это происходит открыто на глазах у правоохранителей.

Юлия Тимошенко вместе с командой «Батькивщины» требует от Министерства внутренних дел расследовать массовый подкуп избирателей, который планирует президент Порошенко и его штаб. Соответствующие заявления о преступлениях сегодня будут поданы министру Арсену Авакову.

Об этом председатель партии сообщила на заседании Согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов, передает пресс-служба политсилы.

«Президент любой ценой пытается удержаться у власти. Благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко и всему коррумпированному окружению Порошенко создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн за голос. Это происходит открыто на глазах у правоохранителей», – возмутилась она.

Лидер «Батькивщины» заявила, что такой масштабной коррупции не помнит на каких-либо выборах, даже при Януковиче: «Порошенко – это коррупционер высшей пробы, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей».

Юлия Тимошенко требует от министра Авакова немедленно обнародовать все данные о подкупе избирателей президентом и его штабом во главе с Березенко.

Второе заявление о преступлении, которое «Батькивщина» подает в МВД, касается увеличения реестра избирателей. По словам председателя партии, тайно, без права кандидатов в президенты контролировать этот процесс, действующая власть увеличила реестр на миллион человек. И это тогда, «когда люди массово выезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти вдвое», возмутилась Юлия Тимошенко.

«Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать с них всех «мертвых душ» и прекратить подготовку Порошенко к масштабным фальсификациям», – сообщила лидер «Батькивщины».

Кандидат в президенты добавила, что действующая власть еще планирует снять защиту бюллетеней, а это даст возможность команде Порошенко напечатать большее количество и «вбрасывать» их на выборах.

«Страна ждет часа, когда этот продажный коррумпированный президент, который прикрывается патриотическими лозунгами, уйдет из власти. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она обратилась к министру внутренних дел и генеральному прокурору с требованием вмешаться в ситуацию и не дать возможности провести массовые фальсификации и подкуп избирателей.

После президентских выборов власть будет отвечать за нарушение законов, «не будет сроков давности для преступлений ни для президента, ни для его окружения», - подытожила Тимошенко.