Партия «Социальная Справедливость» запускает новый масштабный образовательно-социальный проект
Он призван создать активный слой общества, способного влиять на принятие решений как на местном уровне, так и на уровне государства. «Главная цель нашей партии «Социальная справедливость» – построение в Украине социально справедливого общества, каждый гражданин которого будет достойно жить, а не выживать, и сможет защитить свои права и свободы. И для этого нужно, чтобы украинцы были социально и политически активными, знали, как функционирует государство и его институты, как реализовывать свои права и обязанности. Поэтому мы решили реализовать образовательно-социальный проект, который поможет людям изменить их жизнь к лучшему», - объясняет Алла Шлапак.
Проект «Школа общественного активиста» рассчитан на людей любого возраста - нижняя возрастная граница 15 лет, верхней нет. Главное, чтобы слушатели искренне стремились получить новые знания, умения, навыки, которые помогут им качественно изменить собственную жизнь. Проект охватывает абсолютно разные направления: историю, социологию, экономику, риторику, этику, эстетику, политологию, медицину, журналистику и прочее. Обучение в «Школе общественного активиста» является бесплатным и будет проходить в форме 1,5-2 часовых лекций, семинаров, тренингов, дебатов дважды в неделю в вечернее время. В частности сегодня программой предусмотрены следующие актуальные и практичные для современного человека темы, которые не являются исчерпывающими:
• Как стать депутатом сельского, районного или городского совета
• Как правильно представлять себя
• Секреты работы СМИ
• Как сотрудничать с полицией
• Как избавиться от страха перед публичными выступлениями и т. п
Стартует проект в Чернигове, а далее будет реализован в других регионах Украины. В «Социальной Справедливости» убеждены, что «Школа общественного активиста» станет первым и важным шагом на пути к построению социально справедливого государства. «Украинцы должны понять и поверить в то, что они способны влиять на принятие любых решений в государстве. Так работает весь цивилизованный мир. Надо раз и навсегда четко осознать, что власть – это не качество там небожители, а менеджеры, нанятые обществом. И чем раньше люди поймут, что именно они являются источником власти, тем быстрее они смогут изменить собственную жизнь, будучи активными гражданами. Наша же задача помочь им в этом, дать определенные знания, которые сформируют соответствующие навыки», - отмечает Алла Шлапак.