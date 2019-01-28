Партия «Социальная Справедливость» запускает новый масштабный образовательно-социальный проект

Всеукраинская партия «Социальная справедливость» по инициативе ее лидера Аллы Шлапак запускает масштабный социальный проект «Школа общественного активиста».

Он призван создать активный слой общества, способного влиять на принятие решений как на местном уровне, так и на уровне государства. «Главная цель нашей партии «Социальная справедливость» – построение в Украине социально справедливого общества, каждый гражданин которого будет достойно жить, а не выживать, и сможет защитить свои права и свободы. И для этого нужно, чтобы украинцы были социально и политически активными, знали, как функционирует государство и его институты, как реализовывать свои права и обязанности. Поэтому мы решили реализовать образовательно-социальный проект, который поможет людям изменить их жизнь к лучшему», - объясняет Алла Шлапак.

Проект «Школа общественного активиста» рассчитан на людей любого возраста - нижняя возрастная граница 15 лет, верхней нет. Главное, чтобы слушатели искренне стремились получить новые знания, умения, навыки, которые помогут им качественно изменить собственную жизнь. Проект охватывает абсолютно разные направления: историю, социологию, экономику, риторику, этику, эстетику, политологию, медицину, журналистику и прочее. Обучение в «Школе общественного активиста» является бесплатным и будет проходить в форме 1,5-2 часовых лекций, семинаров, тренингов, дебатов дважды в неделю в вечернее время. В частности сегодня программой предусмотрены следующие актуальные и практичные для современного человека темы, которые не являются исчерпывающими:

• Как стать депутатом сельского, районного или городского совета

• Как правильно представлять себя

• Секреты работы СМИ

• Как сотрудничать с полицией

• Как избавиться от страха перед публичными выступлениями и т. п

Стартует проект в Чернигове, а далее будет реализован в других регионах Украины. В «Социальной Справедливости» убеждены, что «Школа общественного активиста» станет первым и важным шагом на пути к построению социально справедливого государства. «Украинцы должны понять и поверить в то, что они способны влиять на принятие любых решений в государстве. Так работает весь цивилизованный мир. Надо раз и навсегда четко осознать, что власть – это не качество там небожители, а менеджеры, нанятые обществом. И чем раньше люди поймут, что именно они являются источником власти, тем быстрее они смогут изменить собственную жизнь, будучи активными гражданами. Наша же задача помочь им в этом, дать определенные знания, которые сформируют соответствующие навыки», - отмечает Алла Шлапак.