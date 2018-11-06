Atlantic Council: Санкции России уничтожают все шансы пророссийских сил в Украине на выборах

После такого продвижения лояльности к Москве должно стать невозможным.

Первого ноября правительство России объявило, что обкладывает санкциями 322 граждан Украины и 68 украинских компаний.

Это самые широкие ограничения, введенные любой страной в конфронтации между Кремлем и Западом после российской агрессии против Киева.

Об этом в своей статье пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, добавляя, что российский «черный список» можно читать как справку о том, кто есть кто среди украинских элит. В него попали лидеры партий, которые заявляют о своем проевропейском курсе, а также либеральные депутаты, члены правящей партии «Блок Петра Порошенко» и люди из близкого окружения украинского президента. Хотя имени самого президента в нем нет. Единственная политическая сила, которую Москва фактически обошла – это «Оппозиционный блок».

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Больше удивляет деловая составляющая российского списка, которая стала копией рейтинге самых богатых украинцев по версии Forbes. Интересным, по мнению эксперта, стало то, что в «черный» список Кремль занесла российского бизнесмена Павла Фукса, который живет в Москве, партнера Дмитрия Фирташа – Ивана Фурсина, а также Константина Григоришина, который был до недавнего времени гражданином России.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев тоже под российскими санкциями. Это может означать, что «Газпром» больше не хочет вести переговоры с украинской компанией. Список компаний, на которые распространяются российские ограничения, составлен на основе того, как Москва обошлась с их владельцами. В него попали многочисленные шахты и металлургические компании, агрохолдинги и крупные производители удобрений, а также крупнейшие украинские ритейлеры. Но Кремль обошел стороной олигарха Рината Ахметова и Вадима Новинского, а также компании, которые им принадлежат. «Рошен» или другие компании, которые принадлежат президенту Петру Порошенко, тоже не попали в российский список.

По мнению Аслунда, поступок России не будет иметь значительное экономическое влияние. Объем торговли между соседними странами упал на 80% в период с 2012 до 2016 года. Теперь лишь 12% внешней торговли Украины приходится на российский рынок. Но еще треть украинского экспорта в РФ, в том числе продовольственных товаров и продуктов металлургии, вероятно тоже теперь исчезнут. С сокращением двусторонней торговли Киев будет становиться все более устойчивым к российским санкциям.

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Политическое влияние будет гораздо жестче. Несмотря на то, что российское правительство выставило свои санкции как противодействие против ограничений, введенных США и Украиной, они слишком масштабны. А основание для их оправдания очень неубедительно и сводится лишь к фразе: «За недружественные действия». Поэтому, по мнению Аслунда, из-за них любому в Украине, кто захочет продвигать более лояльную к России политику, будет трудно. Учитывая то, что до президентских выборов осталось всего 5 месяцев, пророссийские кандидаты в Украине не смогут продвигать свою политическую платформу. Другой вопрос: как отреагируют США и Европа на российское давление введением новых санкций против России.