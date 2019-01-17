"Опора" пожаловалась на Садового в полицию

На Закарпатье зафиксированы билборды и агитационные листовки кандидата Садового без выходных данных.

Гражданская сеть ОПОРА заявила в полицию на кандидата в президенты, лидера "Cамопомочи" Андрея Садового из-за рекламы без выходных данных.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

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Отмечается, что билборды Садового без выходных данных заметили на улицах Ужгорода и в Тячевском районе, а в Хусте раздавали агитационные листовки также без выходных данных.

В "Опоре" напомнили, что на бордах и агитках должна содержаться информация об учреждении, которое осуществило печать, данные о тираже и о лицах, ответственных за выпуск, как того требует ч. 3 ст. 59 закона о выборах президента.

"Представители закарпатской "Опоры" о данных фактах сообщили в полицию по телефону "102", а также зарегистрировали соответствующие заявления – с детальным информированием правоохранителей о возможных признаках нарушения закона", - говорится в сообщении.

Представители сети в Закарпатской области просили пресс-службу "Самопомощи" прокомментировать эту ситуацию, но ответа не получили.