YouTube-канал Андрея Садового был уничтожен в результате хакерской атаки

В результате взлома аккаунта в сервисе Gmail неизвестные получили несанкционированный доступ к каналу Андрея Садового в YouTube и уничтожили его.

Штаб кандидата в Президенты Андрея Садового сообщил о хакерской атаке на канал кандидата в YouTube.

В результате взлома аккаунта в сервисе Gmail неизвестные получили несанкционированный доступ к каналу Андрея Садового в YouTube и уничтожили его. Об этом сообщается на официальном сайте объединения "Самопомич".

На момент ликвидации на канале были размещены несколько десятков видео от кандидата, часть из которых имели более 1 млн просмотров.

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“Мы еще изучаем обстоятельства атаки, но похоже на то, что канал восстановлению не подлежит. Кто стоит за атакой мы пока не знаем. Наибольший резонанс вызвало видео о коррупционной поруке в высших властных кругах Украины и острой критикой Генерального прокурора Юрия Луценко. Оно собрало более полутора миллиона просмотров. Мы уже залили это видео на новый официальный канал в YouTube.” – сообщил представитель штаба Андрея Садового Владимир Дедишин.

Штаб Андрея Садового также сообщил, что не смотря на атаку и в дальнейшем будет использовать каналы в соцсетях как главные инструменты донесения информации.