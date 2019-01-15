России нужна в Украине только власть предателей и коллаборантов - нардеп

Фракция "Народный фронт" требует создать ВСК для расследования вмешательства в выборы в Украине России и связанных с ней украинских граждан.

Своими недавними заявлениями Кремль показал, какую власть хочет видеть в Украине.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Им нужно, чтобы на наших выборах победили предатели и коллаборанты. Тогда, мол, закончится гражданская, как говорят в Москве, война. Конечно, Крым в Кремле вообще хотят вынести за скобки. То есть, только после сдачи Крыма и крымчан Москва будет готова поговорить с нашими предателями о капитуляции, записанной в Минских соглашениях. Наш ответ: такого не будет!", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что в 2014 году украинцы показали, что способны к мобилизации.

"На прошлых выборах государственнические и реформаторские силы получили конституционное большинство в парламенте. Уверен, что в 2019 году будет так же", - подчеркнул руководитель фракции.

"В Украине нет гражданской войны. Есть война России против Украины. Россия оккупировала часть наших земель, еженедельно убивает мирное население и наших военных. Практически ежемесячно захватывают в заложники новых украинцев. Украинские граждане хорошо понимают, что делает Москва", - подчеркнул он.

Максим Бурбак подчеркнул, что путинский режим давно проводит дискредитацию лидеров "Народного фронта".

"Путинский режим давно пытается злоупотреблять системой международного розыска и экстрадиции, чтобы запугивать и дискредитировать лидеров "Народного фронта" - Яценюка, Турчинова, Авакова, депутатов нашей фракции. Кремль хотел бы запугать и дискредитировать всех, кто против мира на условиях Кремля. Повторяю: не получится!" - сказал руководитель фракции.

Он также добавил, что к власти такие политики, которых хочет Кремль, могли бы прийти только в результате масштабных фальсификаций и жесткого вмешательства в украинские выборы.

Максим Бурбак также подчеркнул, что фракция "Народный фронт" требует создать ВСК для расследования вмешательства в выборы в Украине России и связанных с ней украинских граждан. Он призвал председателей фракций и народных депутатов участвовать в создании такой комиссии.