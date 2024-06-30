Если Байден останется, то по той же причине, по которой он решил баллотироваться снова.

Единственная причина, по которой действующий президент США Джо Байден прекратит участие в нынешней гонке, - это решение его семьи. Об этом говорится в материале Axios.

Авторы отмечают, что Байден "отойдет в сторону", несмотря на поражение в дебатах, если "небольшая группа лояльных сторонников, которые на протяжении всей жизни способствовали его баллотированию, внезапно - и шокирующе - решит, что ему пора уйти в отставку".

"Если Байден останется, то по той же причине, по которой он решил баллотироваться снова. Он и его семья верят, что его шансы победить Трампа выше, чем их имеет вице-президент Камаль Харрис", - отмечает издание. Видео дня

По информации журналистов, доктор Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и 85-летний Тед Кауфман, давний друг и постоянный советник президента, плюс небольшая группа советников Белого дома, являются единственными, кто принимает решения в отношении действующего главы Белого дома.

"Этот многолетний кухонный кабинет работает как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники имеют влияние на важные и мелкие решения в жизни и президентстве Байдена. Президент не участвовал в организованном процессе за пределами своей семьи, принимая решение баллотироваться на второй срок", - говорится в материале.

Отмечается, что союзники Байдена оценили сценарии и видят мало шансов на то, что кто-то, кроме Харрис, выиграет выборы, если он отступит. При этом Харрис будет трудно привлечь умеренных избирателей, что повысит шансы на победу Трампа.

В то же время, по словам собеседников СМИ из окружения Байдена, он плохо выступил на дебатах, хотя способен быть намного активнее.

"Топ-демократы увидели то, что Америка увидела в прямом эфире, на национальном телевидении, ярко и незабываемо. Они не могут это не увидеть. И боятся, чтобы избиратели этого не увидели. Они больше не могут обвинять критиков, отредактированные кадры или преувеличения СМИ. Каждая ошибка, словесная икота или застывшее лицо будет звучать в социальных сетях и на телевидении, напоминая избирателям, что в конце его второго срока Байдену исполнится 86 лет", - говорится в статье.

Предвыборные дебаты в США - последние новости

Результаты президентской гонки не будут решены за одну ночь в июне. Об этом, комментируя неубедительное выступление действующего главы Белого дома Джо Байдена во время предвыборных дебатов, заявила вице-президент США Камала Харрис.

По ее словам, результаты гонки будут решены самими американцами, которые должны определиться, "в какой стране мы хотим жить - в стране свободы, справедливости и верховенства права или в стране хаоса, страха и ненависти".

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