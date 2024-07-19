Вице-президента поддерживают 6 из 10 сторонников правящей политсилы.

В то время как президент Джо Байден сталкивается со все большим давлением, чтобы он отказался от своей кандидатуры на переизбрание, большинство демократов считают, что его вице-президент сама станет хорошим президентом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования связей с общественностью AP-NORC, которые публикует AP.

Исследование показало, что примерно 6 из 10 демократов считают, что Камала Харрис хорошо справилась бы с высшей должностью. Примерно 2 из 10 демократов не верят, что так произойдет, еще 2 затруднились с ответом.

"После фиаско Байдена на дебатах 27 июня многие демократы частно и даже открыто надеялись, что Харрис вмешается и сменит Байдена как кандидата в президенты от партии, учитывая, что у нее больше шансов против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Со своей стороны Харрис осталась полностью лояльной к Байдену, будучи одним из его самых яростных защитников после катастрофических результатов дебатов", - пишет издание. Видео дня

СМИ отмечает, что американцы в целом скептически относятся к тому, как Харрис справится с работой в "Овальном кабинете". Так, лишь примерно 3 из 10 взрослых американцев в целом говорят, что Харрис хорошо справилась бы с президентством. Примерно половина говорит, что Харрис не справилась бы с этой ролью.

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Камала Харрис получила наибольшую поддержку избирателей Байдена среди других кандидатов. Об этом свидетельствуют резльтаты опроса, который провели для издания Newsweek.

Как известно, несколько законодателей-демократов призвали Байдена уйти в отставку после его неудачного выступления на президентских дебатах.

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