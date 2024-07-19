Сейчас он лечится в Делавэре.

Несмотря на заявления ближайшего окружения и предвыборного штаба президента США Джо Байдена, что он все еще предан своему делу, политик стал более восприимчивым к призывам выйти из гонки.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности. По его словам, Байден также попросил провести опрос относительно того, как бы справилась с этой ролью Камала Харрис.

"Нет никаких признаков того, что Байден меняет свое мнение. Что касается денег, то крупные доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде, что они не говорят "нет", но пока что нажали на кнопку паузы", - добавил он. Видео дня

Собеседник сказал журналистам, что президент истощен, однако диагноз COVID-19 позволяет ему собрать в Делавэре людей, чтобы "поговорить и подумать".

Байдена призывают выйти из гонки

Как известно, давление на Байдена относительно снятия кандидатуры усилилось после первого раунда предвыборных дебатов с Трампом. Тогда в СМИ активно обсуждали, может ли он оставаться на второй срок.

Байден заявил, что все еще верит в свою способность победить, однако уже во время саммита НАТО дважды оговорился, назвав Владимира Зеленского "Путиным", а Харрис - Трампом.

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