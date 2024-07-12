Именно вице-президента США избиратели рассматривают как логическую замену Джо Байдену.

Вице-президент Камала Харрис стала самой популярной кандидатурой на замену президенту США Джо Байдену от Демократической партии, чем любой другой потенциальный кандидат. Об этом свидетельствует опрос, который провели для издания Newsweek.

Также Харрис занимает первое место среди тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году.

В издании напомнили, что несколько законодателей-демократов призвали Байдена уйти в отставку после его неудачного выступления на президентских дебатах.

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В то же время Харрис и другие члены партии сплотились вокруг Байдена, ведь он четко дал понять, что не планирует выходить из гонки. 11 из 12 национальных опросов, которые были проведены после дебатов, показали, что Дональд Трамп опережает Байдена, согласно данным RealClearPolitics.

В случае того, если президент США все же уйдет в отставку, Харрис рассматривается как его логическая преемница. В то же время во время предвыборной остановки в Неваде она защищала Байдена как "борца", ссылаясь на беспорядок в Демократической партии.

"Он первый, кто сказал: когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься. Итак, мы продолжаем бороться, и мы будем продолжать организовываться. И в ноябре мы победим", - заверила Харрис.

В свою очередь опрос, который был проведен для Newsweek, показал, что вице-президент была самым популярным выбором из списка 13 возможных кандидатов. В опросе принимали участие 1500 избирателей.

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Как сообщал УНИАН, опрос ABC News/ Washington Post /Ipsos свидетельствует о том, что две трети американцев хотят, чтобы Байден выбыл из президентской гонки. Отмечается, что такой опрос является очень важным, ведь недавно Питер Уэлч стал первым сенатором-демократом, который публично призвал Байдена уйти в отставку.

В то же время Джо Байден рассказал, что едва не заснул во время дебатов со своим соперником Дональдом Трампом.

"Я провел не лучший вечер, но дело в том, что я сделал глупость. Я решил путешествовать вокруг света, несколько раз, пройдя примерно 100 часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то едва не заснул на сцене. Это не оправдание, это объяснение", - отметил он.

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