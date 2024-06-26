Накануне дебатов среди американцев становится все больше беспокойства относительно состояния обоих кандидатов.

Накануне первых президентских дебатов в США избиратели остаются обеспокоены соответствием кандидатов должности. 81-летний Джо Байден должен использовать дебаты, чтобы убедить избирателей, что он все еще справляется с работой. 78-летний Дональд Трамп также сталкивается с вопросами относительно своего возраста, остроты ума и темперамента.

Financial Times объяснила, что произойдет, если один из кандидатов на пост президента США внезапно выбывает из гонки или умирает. Борьба за правопреемство может быть беспорядочной.

Насколько это вероятно?

Не очень, говорят букмекеры. Оба кандидата остаются весомыми фаворитами на победу в голосовании 5 ноября - по данным RealClearPolitics. Участники ставок предполагают почти 87 процентов шансов на победу Байдена или Трампа.

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Оба кандидата сейчас превышают среднюю продолжительность жизни мужчин США. Но самыми большими препятствиями для Трампа являются его юридические проблемы - небольшая вероятность того, что в следующем месяце его приговорят к заключению.

Между тем сторонники теорий заговора и сторонники Трампа в течение нескольких месяцев предполагали, что Байден вынужденно выбыл из гонки и его заменит или Мишель Обама, или губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, или какой-то другой демократ.

Беспокойство избирателей относительно возраста Байдена также побудило некоторых представителей от Демократической партии поставить под сомнение, стоит ли его заменить на выборах. Эти дебаты достигли пика в феврале после отчета специального прокурора Роберта Гура о том, как Байден работал с секретными документами, в котором он был описан как "пожилой человек с плохой памятью".

Но обе партии, похоже, настроены бороться за Белый дом с двумя непопулярными кандидатами. Ни один из кандидатов отдаленно не говорил о вероятности выхода из гонки добровольно.

Что, если Трамп или Байден выйдут из гонки или умрут до выборов?

Оба кандидата легко выиграли первичные выборы своей партии в начале этого года. Если бы они ушли из избирательной гонки, делегаты на предстоящих съездах Республиканской и Демократической партии должны были бы найти замену.

Делегаты от штатов в таком случае не будут зависеть от основного результата своего штата и смогут голосовать за любого кандидата, который им нравится, сказала Элейн Камарк из исследовательского центра Брукингского института. Чтобы найти кандидата, может потребоваться несколько туров голосования.

"Вероятно, для демократов они выбрали бы вице-президента Камалу Харрис", - сказал Дерек Мюллер, профессор юридической школы Университета Нотр-Дам.

Но рейтинг одобрения Харрис составляет лишь 39,4%, что даже ниже, чем у Байдена (39,9%). Другие демократы почти наверняка приняли бы участие в гонке. Трамп еще не объявил, кого выберет своим напарником.

В правилах ни одной партии не сказано, что напарник должен заменить кандидата в президенты, который вышел с должности или умер.

Весь процесс замены "будет выглядеть запутанным" из-за "нескольких раундов переговоров и речей перед государственными делегациями на съездах", сказал Камарк.

Выходил ли ранее из гонки кандидат в президенты?

Да, но когда партийные первичные правила были другими. Линдон Джонсон, действующий президент-демократ в 1968 году, шокировал нацию, выйдя из гонки, заявив, что президентство нельзя запятнать "партизанскими разногласиями". В то время как он сосредоточился на спорной войне во Вьетнаме.

Роберт Кеннеди, который надеялся стать кандидатом, был убит в том июне. На съезде в Чикаго кандидатом избрали Хьюберта Хамфри.

Если любой кандидат уйдет из гонки до съезда, партийное руководство - DNC или Национальный комитет Республиканской партии - вмешается, чтобы справиться с последствиями.

"Просто помните: партии контролируют ситуацию до дня выборов", - сказал Камарк.

Что будет, если кандидат выпадет после съездов?

Новую кандидатуру будут определять партийные комитеты путем голосования. Но сначала может произойти всемогущая битва за правопреемство.

Для демократов вице-президент Харрис стартовала бы как фаворит. Но губернатор Калифорнии Ньюсом был бы претендентом на замену Байдена. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Притцкер являются другими возможными кандидатами. Проблема для всех них заключается в том, что их имена не признаны в стране, и они считаются более вероятными кандидатами на 2028 год.

Республиканская ситуация, если Трампа признают недееспособным, может быть хаотичной. Во время праймериз такие республиканцы, как губернатор Флориды Рон ДеСантис и предприниматель Вивек Рамасвами, пытались захватить сторонников Трампа. Но ближайший соперник Трампа на первом этапе, его бывший посол США в ООН Никки Хейли, происходила из более традиционного консервативного крыла Республиканской партии. Следовательно, борьба за замену Трампа также будет идеологической.

Когда ситуация станет более беспорядочной?

Если кто-либо из них откажется от должности после победы на выборах 5 ноября, но до того, как Коллегия выборщиков проголосует за официальное избрание президентом.

Когда коллегия выборщиков проголосует, все будет проще: 20-я поправка к конституции США гласит, что если избранный президент умирает, его сменяет избранный вице-президент.

После инаугурации новый президент может назначить вице-президента в соответствии с 25-й поправкой. Тогда этот выбор должен быть одобрен большинством обеих палат Конгресса.

Выборы в США

В начале ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся 60-е президентские выборы. Главные претенденты - действующий лидер Джо Байден и Дональд Трамп.

Трамп заявлял журналистам, что может закончить войну в Украине за сутки, однако не озвучивал свой план. Политик лишь говорил, что способен посадить президента Украины Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров.

Эксперты говорят, что Европа опасается победы Трампа из-за его позиции по НАТО. Страны Евросоюза увеличивают расходы на оборону.

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