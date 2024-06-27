Вопросы войны в Украине и Газе станут одним из предметов разногласия на дебатах, прогнозирует FT.

Вечером в четверг в Атланте, штат Джорджия состоятся первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в предвыборной гонке на пост президента США. У американцев будет 90 минут, чтобы решить, кто достоин возглавить страну. При этом, как пишет Financial Times, первая за четыре года личная встреча Байдена и Трампа таит в себе много неизведанного, учитывая, что Трамп часто сбивается со сценария, а Байден презирает своего соперника.

Издание указывает на пять важных моментов, на которые стоит обратить внимание в предстоящих дебатах.

В состоянии ли 81-летний Байден и 78-летний Трамп продержаться еще четыре года?

90-минутная трансляция будет сопровождаться двумя рекламными паузами. Это даст миллионам американцев возможность оценить выносливость обоих мужчин. Ни одному из кандидатов не разрешается выходить на сцену с записями или другими подготовленными материалами, хотя им будут выданы ручка и бумага, чтобы делать заметки. Кандидатам будет предоставлено две минуты на ответы и одна минута на опровержения.

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Тем не менее, обе стороны согласились с форматом, который предполагает жесткий контроль над ходом событий.

Необычно то, что прямой эфир не будет проходить перед студийной аудиторией, а в центре внимания окажутся исключительно оба кандидата и ведущие.

Будет ли Байден нападать на Трампа из-за его судимостей?

Байден может использовать юридические проблемы Трампа для атаки, однако, отмечает FT, это может быть рискованно и для самого для Байдена, у которого есть свои юридические проблемы, включая уголовное осуждение его сына, Хантера Байдена, который был признан виновным по трем обвинениям, связанным с незаконным владением оружием.

Джо Байден в основном избегает комментировать юридические проблемы своего сына. Но он может ожидать нападок со стороны Трампа, который сделал младшего Байдена одним из элементов своей кампании 2020 года.

Сможет ли Байден перевести дебаты на тему судьбы американской демократии?

Байден скорее всего попытается перевести дебаты на позицию Трампа в отношении американской демократии и изобразить бывшего президента как потенциального авторитариста.

Также обоих кандидатов могут спросить, признают ли они результаты выборов в 2024 году: это потенциально ключевой момент дебатов.

Кто победит в вопросах экономики?

Трамп будет упрекать Байдена за его отношение к экономике США, которая остается слабым местом президента в опросах общественного мнения.

Инфляция - главная тема: при Байдене в 2022 году она подскочила до многодесятилетнего максимума, и в соцопросах она неоднократно упоминается как самая большая проблема избирателей. В то же время Байден может указать на миллионы рабочих мест, созданных при нем, рекордно высокие цены на акции. Он также, вероятно, будет ссылаться на свою позицию сторонника профсоюзов, противопоставляя ее обещанию Трампа сократить налоги для богатых и корпораций.

Как будут представлены вопросы иммиграции, абортов и войны?

Трамп без устали нападает на Байдена в связи с резким ростом иммиграции через американо-мексиканскую границу за последние три года, и можно ожидать, что в четверг он сильно заденет этот вопрос, пишет FT.

Байден будет выступать против Трампа по вопросу абортов и подчеркивать обещание демократов защищать репродуктивные права женщин.

Еще одним предметом разногласий может стать внешняя политика: Трамп, вероятно, будет критиковать Байдена за войны в Украине и в Газе. Бывший президент неоднократно заявлял, что прекратил бы оба конфликта почти немедленно, и пытался представить Байдена как поджигателя войны. Байден может представить своего соперника слишком мягким по отношению к России и наивным в отношении Ближнего Востока.

Но Байден будет стараться не усугубить разногласия в своей Демократической партии, связанные с его поддержкой Израиля в борьбе с ХАМАС в Газе. Еще одним серьезным спором может стать вопрос о НАТО, причем Байден, скорее всего, будет ссылаться на угрозу Трампа вывести США из альянса.

Выборы в США

Уже 5 ноября 2024 году в США состоятся 60-е президентские выборы. Главные претенденты - 82-летний Джо Байден и 78-летний Дональд Трамп.

Комментируя предстоящие выборы в Штатах, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что спокойно относится к возможному приходу Трампа к власти. Кроме того, он добавил, что выборы в США очень предсказуемы.

Ранее CNN писал, что война в Украине станет одной из главных тем предстоящих дебатов Байдена и Трампа. Оба кандидата попытаются описать ту роль, которую, как они считают, должны играть США на мировой арене.

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