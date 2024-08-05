Выбор партнера по кампании является одним из наиболее важных решений в политической карьере Харрис.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух финалистов. Ключевыми кандидатурами сейчас являются губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Вальц.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом. Ожидается, что действующий вице-президент США объявит о своем выборе до вторника, накануне ее первого запланированного публичного выступления со своим соратником, которое состоится вечером в Университете Темпл в Филадельфии. Он положит начало пятидневному туру по семи городам штатов, которые, вероятно, решат судьбу выборов 5 ноября.

По словам источников, до сих пор было непонятно, было ли принято окончательное решение. Выбор партнера по кампании является одним из наиболее важных решений в политической карьере Харрис, поскольку она в спешке собирает кампанию, чтобы бросить вызов кандидату в президенты от республиканцев – Дональду Трампу и его кандидату в вице-президенты – сенатору Джей Ди Вэнсу. Примечательно, что во вторник, 6 августа, Вэнс также сделает предвыборную остановку в Южной Филадельфии.

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Что известно о кандидатах в вице-президенты Харрис

51-летний Джош Шапиро – восходящая звезда партии с высоким рейтингом поддержки в Пенсильвании. Его 19 голосов избирателей делают этот штат чрезвычайно важным для победы как для Харрис, так и для Трампа.

Бывший генеральный прокурор штата, Шапиро усилит историческую значимость кандидата. Он может стать первым вице-президентом-евреем в стране, в то время как Харрис стремится стать первой чернокожей и южноазиатской американкой, избранной президентом США.

В то же время сильная поддержка Израиля со стороны Шапиро может оттолкнуть некоторых прогрессивных избирателей, хотя она также может привлечь умеренных избирателей и развенчать попытки республиканцев превратить войну в Газе в проблему, которая вбивает клин между демократами.

В свою очередь, 60-летний Тим Вальц – бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель. Он за последние недели поднял свой авторитет как эффективный защитник Харрис. Он назвал Трампа и Вэнса "странными", что стало вирусной фразой, которую подхватила кампания Харрис.

Бывший член Конгресса от республиканского округа, Вальц доказал свою привлекательность для сельских избирателей, хотя на посту губернатора он также отстаивал прогрессивную политику, такую как бесплатное школьное питание и расширенные оплачиваемые отпуска для рабочих. Хотя Миннесота является чисто демократическим штатом, она находится рядом с Висконсином и Мичиганом, двумя решающими полями битвы.

Помимо Шапиро и Вальца, среди претендентов были сенатор США Марк Келли из Аризоны, министр транспорта Пит Баттигиг, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Б. Притцкер.

По словам источников, Харрис взвешивает решение вместе со своим мужем Дагом Эмхоффом, зятем Тони Уэстом и узким кругом помощников и советников.

Выборы в США: последние новости

Вице-президент США Камала Харрис минимально, но стабильно опережает Дональда Трампа по симпатиям избирателей. Новый социологический опрос свидетельствует, что на общенациональном уровне Камала Харрис имеет поддержку 50% избирателей, а ее оппонент – 49%. В так называемых шатких штатах, которые обычно и решают исход выборов, пока наблюдается полный паритет.

Между тем издание Politico пишет, что и Трамп, и Харрис могут удивить Украину. Отмечается, что публичные заявления и Дональда Трампа, и Камалы Харрис не обязательно отражают то, как они действительно будут действовать. К примеру, есть надежда, что политика действующего вице-президента США уже на посту президента будет более решительной, чем у Байдена.

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