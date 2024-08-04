Он отмечает, что либо дебаты будут 4 сентября, либо их не будет вообще.

Экс-президент США Дональд Трамп, а ныне кандидат, набросился с оскорблениями на вице-президента Камалу Харрис. Представители ее штаба отказались от его предложения провести дебаты, которые будет модерировать телеканал Fox News.

В ряде постов в социальной сети Truth Social политик заявил, что у Харрис "низкий IQ", что у нее не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

"Я увижу ее 4 сентября или не увижу вообще", - возмутился он.

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Как пишет CNN, он повторил свое заявление и на митинге в субботу вечером в Джорджии.

"Мы сделаем это с Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится", - сказал Трамп.

При этом он оскорбительно подчеркнул, что Харрис "может читать телесуфлер, но не может говорить экспромтом".

Выборы в США - дебаты Харрис и Трампа

Сначала Трамп заявил, что не хочет встречаться на дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис из-за того, что он и так "лидирует в опросах".

Впоследствии Трамп таки согласился на дебаты с Харрис, но они, по его условиям, должны пройти 4 сентября на телеканале Fox News

В свою очередь в команде Харрис не соглашаются на предложение Трампа относительно дебатов, которые будет модерировать телеканал Fox News.

Издание Reuters пишет, что правила будут похожи на те, что были на первых дебатах с президентом Джо Байденом, но на этот раз дебаты будут проходить в штате Пенсильвания, где идет борьба, и будут иметь "полную аудиторию на арене".

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