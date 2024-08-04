С тех пор как Харрис стала основным кандидатом демократов, однозначное преимущество Трампа исчезло.

Вице-президент США Камала Харрис минимально, но стабильно опережает Дональда Трампа по симпатиям избирателей. Это показал новый социологический опрос, проведенный по заказу CBS News.

Так, на общенациональном уровне Камала Харрис имеет поддержку 50% избирателей, а Дональд Трамп - 49%. В так называемых колеблющихся штатах, которые обычно и решают исход электоральной битвы между кандидатами в президенты США, пока наблюдается полный паритет: оба кандидата имеют по 50% поддержки местных избирателей.

Как отмечает CBS News, Джо Байден уже давно потерял всякое преимущество над Трампом во время таких опросов.

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Однако важнее то, что среди демократических избирателей значительно возросло количество тех, кто однозначно пойдут голосовать. Это уменьшает шансы Трампа на победу за счет большей мобилизации "своих" избирателей. К тому же количество республиканцев, которые "точно проголосуют", наоборот немного снизилось за последние две недели.

Показательно, что Харрис является однозначным лидером симпатий среди избирателей, которые в прошлом редко ходили на выборы, но в этот раз точно хотят проголосовать.

"В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и, в частности, от избирателей с незначительной явкой - тех, кто не всегда приходит на выборы", - отмечает CBS News.

Также интересно, что предвыборные рейтинги Харрис и Трампа симметрично разделились между избирателями разного пола. Так, действующий вице-президент значительно опережает республиканского кандидата по количеству голосов среди женщин (54% против 45%) и так же значительно уступает среди избирателей-мужчин (45% против 54%).

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Как писал УНИАН, уже в понедельник Камалу Харрис должны формально провозгласить официальным кандидатом от демократов на выборах президента. Она набрала необходимое количество голосов выборщиков еще в пятницу, но внутрипартийное голосование формально продлится до понедельника.

Также мы рассказывали, что республиканцы и демократы никак не могут договориться о дебатах между Трампом и Харрис. Республиканцы хотят дебатировать на благосклонном к ним телеканале Fox, тогда как демократы настаивают на старой договоренности относительно "нейтрального" канала ABC.

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