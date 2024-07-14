Трамп наверняка получит героический прием на съезде республиканцев и может получить плюсы в опросах общественного мнения после покушения на него.

Нападения, в результате которых погибает или получает ранения американский президент, являются ужасными, завораживающими, последовательными и становящимися предметом заговора и легенд. Об этом в своем материале для The Sunday Times пишет политический обозреватель Дэвид Чартер.

Он отмечает, что Рональд Рейган был последним президентом США, в которого попала пуля, всего за два месяца до его первого срока. Мифологизация началась вскоре после того, как Джон Гинкли-младший выстрелил в него возле отеля "Вашингтон Хилтон", и он был близок к смерти, когда пуля остановилась в сантиметре от его сердца.

"Медовый месяц закончился, и родилась новая легенда", - написал тогда покойный журналист Washington Post Дэвид Бродер. Видео дня

Автор отмечает, что в субботу Дональд Трамп был так же близок к смерти - еще один дюйм означал бы катастрофические травмы и историю, более похожую на выстрел, который попал в голову Джона Кеннеди.

"Как и в обоих этих случаях, покушение на Трампа породило многочисленные знаковые образы - в случае Трампа кулак, размахивающий воздухом, толпа агентов Секретной службы, пытающихся одновременно защитить и вывести его со сцены, и его возгласы: "Бейся! "Бейся! Бейся!" - говорится в статье.

В то же время автор отмечает, что если в 2023 году определяющим образом Трампа был его дерзкий снимок, то в 2024 году - это его дерзкое, забрызганное кровью лицо.

"Это может показаться циничным, но в год выборов эти фотографии и видеоклипы будут крутить снова и снова, чтобы поддержать Трампа как мужественного, непобедимого героя. Популярность Рейгана получила по крайней мере кратковременный импульс отчасти из-за того, что он стоически и приветливо переносил свои ранения. Любое изменение популярности Трампа может зависеть от того, последует ли он примеру 40-го президента", - пишет обозреватель.

Он прогнозирует, что Трамп "наверняка получит героический прием на республиканском съезде на следующей неделе и может получить толчок в опросах общественного мнения".

"Энтузиазм и решимость республиканцев прийти и проголосовать, вероятно, возрастет - значительный толчок, поскольку это "выборы явки" между двумя кандидатами, которые вызывают большое презрение. Тот, кто сможет убедить большую часть естественной базы поддержки своей партии не быть равнодушным, станет победителем", - резюмирует автор материала.

Покушение на Трампа

В экс-президента США, нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Его быстро окружила вооруженная охрана, и он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели со сцены и посадили в автомобиль, а затем увезли с места происшествия. Политик был ранен в ухо.

Впоследствии стало известно, кто совершил покушение на Трампа. Это сделал 20-летний парень Томас Мэтью Крукс, который накануне записал видеообращение, где жестко раскритиковал республиканцев.

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