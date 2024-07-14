В России убеждены, что "атмосферу для покушения создала администрация Байдена".

В субботу, 13 июля, на экс-президента США совершили покушение, он получил ранение уха. В Кремле сразу же отреагировали на события и заявили, что в США "стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам".

Так, Reuters сообщил, что представитель правителя Путина считает, что Белый дом не был ответственным за попытку убийства Трампа, но он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена "создала атмосферу, которая спровоцировала нападение".

"Мы не считаем, что попытка ликвидации и убийства Трампа была организована нынешней властью... Но атмосфера вокруг кандидата Трампа... спровоцировала то, с чем Америка сталкивается сегодня", - заявил Песков.

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Агентство отметило, что его комментарии повторили комментарии некоторых республиканских союзников Трампа, которые сразу возложили вину на Байдена.

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены - с помощью первых юридических инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей стало очевидно, что его жизнь под угрозой", - высказался представитель диктатора.

Кроме того, пресс-секретарь МИД страны-террориста Мария Захарова заявила, что в США "стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам".

"Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", - написала она в своем Telegram.

Покушение на Трампа - последние новости

Как ранее писал УНИАН, в Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо, а еще один человек, который был на митинге, погиб.

Такое событие подняло моментальную реакцию мира. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об идентичности покушений на себя и на Трампа. По его словам, политические противники Трампа "так злят общественность, что какой-то бедняга берет в руки оружие".

В то же время Defense Express сообщило, что это за винтовка, из которой стрелял нападавший в кандидата в президента США. По данным издания, это одна из самых популярных винтовок в США и мире - AR-15. В военной версии она с калибром 5.56 и автоматическим огнем известна как M16.

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