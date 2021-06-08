Yuko

Запорожский завод ТОВ "СП Юкойл", известный смазочными материалами под брендом YUKO, получил престижную награду. В итогах национального рейтинга "Вибір Країни" СП Юкойл" был назван "Лучшим производителем моторного масла в Украине" по итогам 2020 года.

Это не первое подтверждение высокого качества моторных масел YUKO - оно не только отмечено высокими наградами в Украине, но и подтверждено допусками лидеров мирового автопрома, среди которых – Mercedes-Benz, VOLVO, MAN и многие другие. В настоящий момент смазочные материалы YUKO продаются более чем в 70 странах мира. Продукцию ТОВ "СП Юкойл" выбирают владельцы автомобилей, производства с промышленным оборудованием, агро- и другие бизнесы с различными видами техники.

"Премия "Вибір Країни-2020" – результат упорного труда всей нашей команды за более чем 30 лет деятельности. Получение этого почетного звания указывает на то, что продукция YUKO пользуется большим спросом в Украине и не только", - прокомментировал награду Михаил Гришин, начальник отдела технической поддержки клиентов ТОВ «СП Юкойл».

Михаил Гришин, начальник отдела технической поддержки клиентов ТОВ «СП Юкойл»

Он отметил, что завод использует самые современные технологии, сырье и присадки всемирно известных производителей, а также проводит строжайший контроль на всех этапах производства.

"Всё для того, чтобы предложить моторные масла наилучшего качества отечественным и иностранным предприятиям в разных секторах экономики, а также автовладельцам по всему миру. "Вибір країни" вдохновляет нас прилагать еще больше усилий для создания новых продуктов и развития нашей компании", – резюмировал Михаил Гришин.

Руководитель экспертной комиссии "Вибір Країни" Илья Славгородский

Руководитель экспертной комиссии "Вибір Країни" Илья Славгородский, комментируя итоги, объяснил, почему победителем стал ТОВ "СП Юкойл".

"Цель премии – способствовать дальнейшему развитию компаний-победителей. Получение награды – это результат пристального изучения деятельности компании и настроений потребителей", – сказал Славгородский.

Он также отметил, что при создании национального рейтинга "Вибір Країни" опирался на международный опыт.

"Изучив работу 20 рейтинговых агентств, рассмотрев 9 методик исследования рынка, проведя опрос фокус-групп из 100 компаний, которые становились лидерами рынка, мы взяли лучшее, учли национальную специфику и создали премию, которая не просто отмечает достижения, но и помогает еще выше поднимать планку. Мы гордимся украинскими производителями, которые достигают лидерства не только на территории Украины, но и за ее пределами", - добавил эксперт.

Справка

  • Премия "Вибір Країни" основана в 2014 году, ежегодно отмечает лучшие компании, в более чем 150 номинациях. Является членом Торгово-Промышленной палаты, что гарантирует честность и прозрачность рейтинга.
  • Национальный рейтинг "Вибір Країни" определяет лидеров рынка по официальным данным органов статистики Украины. Награду получает только одна компания в определенном виде деятельности. Претендентов оценивают по финансовым показателям и реальной позиции на рынке, учитывая международный опыт рейтингования.
  • Компания "Юкойл" – украинский производитель моторных масел, смазочных материалов, сервисных продуктов. Сверхсовременный завод ТОВ "СП Юкойл" находится в Запорожье. На предприятии придерживаются жестких требований экологической безопасности, строго контролируют качество масел на всех этапах производства. Моторные масла под брендом Yuko экспортируются в более чем 80 стран по всему миру.

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Перевод: Иван Бойко