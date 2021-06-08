Запорожский завод ТОВ "СП Юкойл", известный смазочными материалами под брендом YUKO, получил престижную награду. В итогах национального рейтинга "Вибір Країни" СП Юкойл" был назван "Лучшим производителем моторного масла в Украине" по итогам 2020 года.

Это не первое подтверждение высокого качества моторных масел YUKO - оно не только отмечено высокими наградами в Украине, но и подтверждено допусками лидеров мирового автопрома, среди которых – Mercedes-Benz, VOLVO, MAN и многие другие. В настоящий момент смазочные материалы YUKO продаются более чем в 70 странах мира. Продукцию ТОВ "СП Юкойл" выбирают владельцы автомобилей, производства с промышленным оборудованием, агро- и другие бизнесы с различными видами техники.

"Премия "Вибір Країни-2020" – результат упорного труда всей нашей команды за более чем 30 лет деятельности. Получение этого почетного звания указывает на то, что продукция YUKO пользуется большим спросом в Украине и не только", - прокомментировал награду Михаил Гришин, начальник отдела технической поддержки клиентов ТОВ «СП Юкойл».

Он отметил, что завод использует самые современные технологии, сырье и присадки всемирно известных производителей, а также проводит строжайший контроль на всех этапах производства.

"Всё для того, чтобы предложить моторные масла наилучшего качества отечественным и иностранным предприятиям в разных секторах экономики, а также автовладельцам по всему миру. "Вибір країни" вдохновляет нас прилагать еще больше усилий для создания новых продуктов и развития нашей компании", – резюмировал Михаил Гришин.

Руководитель экспертной комиссии "Вибір Країни" Илья Славгородский, комментируя итоги, объяснил, почему победителем стал ТОВ "СП Юкойл".

"Цель премии – способствовать дальнейшему развитию компаний-победителей. Получение награды – это результат пристального изучения деятельности компании и настроений потребителей", – сказал Славгородский.

Он также отметил, что при создании национального рейтинга "Вибір Країни" опирался на международный опыт.

"Изучив работу 20 рейтинговых агентств, рассмотрев 9 методик исследования рынка, проведя опрос фокус-групп из 100 компаний, которые становились лидерами рынка, мы взяли лучшее, учли национальную специфику и создали премию, которая не просто отмечает достижения, но и помогает еще выше поднимать планку. Мы гордимся украинскими производителями, которые достигают лидерства не только на территории Украины, но и за ее пределами", - добавил эксперт.

Справка

Премия "Вибір Країни" основана в 2014 году, ежегодно отмечает лучшие компании, в более чем 150 номинациях. Является членом Торгово-Промышленной палаты, что гарантирует честность и прозрачность рейтинга.

Национальный рейтинг "Вибір Країни" определяет лидеров рынка по официальным данным органов статистики Украины. Награду получает только одна компания в определенном виде деятельности. Претендентов оценивают по финансовым показателям и реальной позиции на рынке, учитывая международный опыт рейтингования.

Компания "Юкойл" – украинский производитель моторных масел, смазочных материалов, сервисных продуктов. Сверхсовременный завод ТОВ "СП Юкойл" находится в Запорожье. На предприятии придерживаются жестких требований экологической безопасности, строго контролируют качество масел на всех этапах производства. Моторные масла под брендом Yuko экспортируются в более чем 80 стран по всему миру.

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Перевод: Иван Бойко