Целее дороги, рабочие места и миллиарды гривень в экономику: Криклий объяснил значение закона о внутреннем водном транспорте

Министр подчеркнул, что Украина имеет 4000 км потенциальных внутренних водных путей, но фактически использует менее 10% пропускной способности речного транспорта.

Принятие Верховной Радой закона «О внутреннем водном транспорте» позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-пресс-конференции с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

«Во-первых, мы ожидаем роста объема грузоперевозок с текущих 12 млн тонн до 20 млн тонн через год после имплементации закона. То есть 2020 год будет подготовительным, но в следующие два года будем наблюдать более стремительный рост», - сказал он.

При этом Криклий отметил, что в течение 3-5 лет рост грузоперевозок ожидается до 30 млн тонн с экономическим эффектом для государства до 13-16 миллиардов гривен в год.

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«Во-вторых, развитие судостроения будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению украинских и иностранных инвестиций. В-третьих, принятие этого закона поможет разгрузить дороги, поскольку перевозки 1 млн тонн грузов по внутренним водным путям за 4 года уменьшит расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн, потому что две баржи и один буксир могут транспортировать столько же груза, как и 250 грузовиков», - сказал он.

Также министр подчеркнул, что Украина имеет 4000 км потенциальных внутренних водных путей, но фактически использует менее 10% пропускной способности речного транспорта.

«Принятие закона «О внутреннем водном транспорте» будет способствовать расширению доступа к рынку перевозок и либерализации рынка внутреннего водного транспорта, улучшению интеграции внутреннего водного транспорта в национальной и глобальной сети компаний в цепочках поставок, созданию соответствующих условий для частных инвестиций в реконструкцию и строительство сооружений речных портов, осуществлению регулирования внутреннего водного транспорта, использования судов, рек и их фарватеров, обеспечению четкого правового статуса речных портов и терминалов, инфраструктуры внутреннего водного транспорта», - сказал он.

В свою очередь Матти Маасикас отметил, что украинская речная сеть имеет потенциал стать основой модернизированной транспортной системы Украины, однако для этого нужны реформы, и принятие нового закона стало бы первым шагом.

«С целью оказания поддержки украинской власти в проведении реформы внутренних водных путей в Украине в январе 2019 года Европейская Комиссия начала проект «Содействие транспортному развитию реки Днепр». Сейчас оказывается помощь в разработке нового закона «О внутреннем водном транспорте» и подзаконных актов, а также в повышении квалификации и наращивании потенциала различных государственных структур по выполнению ими функций, связанных с внутренним водным транспортом, необходимых для функционирования сектора на соответствующем уровне», - сказал он.

Маасикас подчеркнул, что после принятия закона будет поступать больше инвестиций из Европы.

Как сообщал УНИАН, объем перевозок по Днепру по итогам 2019 года, по сравнению с 2018 годом, увеличился на 19% и составил 11,8 млн тонн.

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