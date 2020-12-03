До сих пор целая отрасль не имела базового закона и государственной поддержки, что привело к упадку речной инфраструктуры, отметил народный депутат Артем Ковалев.

Принятый сегодня Верховной Радой закон о внутреннем водном транспорте дает старт реформе речных перевозок. Он охватит и будет регулировать все сферы деятельности водного транспорта: вопросы государственного регулирования, речной инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства, и тому подобное.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов закона о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д) Артем Ковалев.

Читайте такжеНародный депутат Артем Ковалев: Голландцы нам на экскурсиях рассказывают о суда на солнечных батареях, а мы им показываем днепровские шлюзы в аварийном состоянии и секретные технологии шлюзования с помощью спиннинга..."Сегодня действительно историческое событие! Верховная Рада приняла во втором чтении Закон о внутреннем водном транспорте. Это большой отраслевой евроинтеграционный закон над которым мы работали последний год. Это не удавалось сделать последние 12 лет. Целая отрасль не имела базового закона и государственной поддержки, что привело к упадку речной инфраструктуры, которая изношена на 75%", - написал Ковалев.

Он отмечает, что это первый шаг к открытому и конкурентному рынку грузовых и пассажирских перевозок по воде.

"Это увеличение перевозок по воде, удешевление логистики для бизнеса, развитие судостроения, новые предприятия и новые рабочие места, украинские и иностранные инвестиции, модернизация речной инфраструктуры", - отметил народный депутат.

Ковалев отмечает, что благодаря новому закону планируется увеличение грузоперевозки по реке до 30 млн. тон в год с прямым экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн. в год.

"Речная логистика позволит не только разгрузить наши дороги, переориентировав крупногабаритные грузы на реку. А также существенно экономить на ремонтах дорог - 1 млн. тон перевезенных по реке экономит 1 млрд. грн. на ремонтах дорог в течение 4 лет. Также это существенно улучшит экологическую ситуацию", - пишет депутат.

"Во всем мире перевозка рекой – самый дешевый и экологичный способ доставки грузов. Украина имеет огромный потенциал для развития водного транспорта, но сейчас рекой перевозится менее 1% всех грузов (в ЕС – это 7%). При этом, Дунай и Днепр входят в пятерку крупнейших рек Европы. И сегодня ВРУ сделала первый шаг, чтобы это изменить", - подытожил Ковалев.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте», регулирующий правоотношения в этой области.

За принятие законопроекта №1182-1-д проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Автор: УНИАН