Работы по восстановлению автодороги Р-15 на Львовщине уже вышли на новый этап - начато устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Как сообщает официальная Facebook-страница программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", компания Автомагистраль-Юг ремонтирует автодорогу Р-15 «Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква», которая имеет протяженность 151 км и объединяет областные и районные центры северных и западных областей Украины.

Как отмечается, работы по восстановлению автодороги Р-15 на Львовщине уже вышли на новый этап - начато устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

"За последние годы дорога, пересекающая туристические маршруты Львовщины, начала разрушаться, некоторые ее участки очень разбиты. Восстановление автотрассы позволит соединить курортные городки Львовской области качественной дорогой европейского уровня", - говорится в сообщении.

Сейчас Автомагистраль-Юг выполняет текущий средний ремонт трассы одновременно на двух участках: км 89+538 - км 114+311 и км 137+000 - км 159+780.

Завершить работы на первом участке планируют в июле 2021 года, на втором - в сентябре. Всего в ремонте задействовано 140 работников и 100 единиц спецтехники.

Напомним, что в интервью журналу MINTRANS заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил о том, что привлечение независимого технического надзора на объекты программы Президента Владимира Зеленского позволило разрушить манипуляции вокруг всей программы, поскольку этот надзор обеспечивает прозрачность и эффективность использования средств налогоплательщиков.

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Автор: Иван Бойко