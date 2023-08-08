Авиакомпания Wizz Air объявила об отмене ряда рейсов из-за "ускоренных проверок" ряда двигателей своих самолетов.

Авиакомпания Wizz Air объявила об отмене ряда рейсов из-за "ускоренных проверок" ряда двигателей своих самолетов. Авиакомпания заявила, что свяжется с пострадавшими пассажирами и предложит им такие варианты, как альтернативные рейсы, полный возврат средств или 120-процентный кредит авиакомпании.

Как сообщает Mirror, в авиакомпании отметили: "Сегодня Wizz Air объявляет, что в связи с ускоренными проверками нескольких наших двигателей GTF по поручению Pratt&Whitney мы внесли коррективы в сеть, что привело к отмене некоторых рейсов в определенные дни между определенными пунктами назначения".

Пассажирам на затронутых рейсах будет предложено альтернативное расписание рейсов, при условии полного возмещения первоначального метода оплаты или предложения 120% от первоначального тарифа в кредит бронирования авиакомпании. В случае, если бронирование было через туристическое агентство или онлайн-туристическое агентство, пассажирам советуют обратиться в агентство, которое занимается бронированием, чтобы внести необходимые изменения. Wizz Air также рекомендует проверять папку со спамом на наличие электронных писем о возможных изменениях расписания.

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"Мы искренне приносим извинения за неудобства, вызванные этим незапланированным событием, находящимся вне нашего контроля, но безопасность наших пассажиров, экипажа и самолета является нашим приоритетом номер один", - отметили в авиакомпании.

Авиакомпания не уточнила, какие именно маршруты будут затронуты.

Война в Украине и Wizz Air

В октябре 2022 года Wizz Air заявил о том, что закрывает базу в Молдове из-за российских ракет, которые бомбят Украину.

В апреле 2023 года Wizz Air ввел "подписку" на авиабилеты.

В июле 2023 года венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой. Украинский военный был вынужден покинуть рейс из Тель-Авива в Варшаву. В Wizz Air извинились и попытались нелепо оправдаться.

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