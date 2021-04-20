Шанхайский автосалон-2021 проходит с соблюдением масочного режима / Иллюстрация Reuters
В Шанхае открылась первая международная автовыставка с начала пандемии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Шанхайский автосалон-2021 проходит с соблюдением масочного режима.
Сегодня салон открыт только для журналистов, 21 апреля он будет открыт для крупных покупателей, а с 22 апреля двери салона будут открыты для всех желающих.
Иллюстрация Reuters
На выставке будут представлены модели почти от тысячи автопроизводителей.
Иллюстрация Reuters
Общая площадь 12 павильонов - 360 тысяч квадратных метров. Фавориты выставки - электрокары.
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