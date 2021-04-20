Фавориты выставки - электрокары.

В Шанхае открылась первая международная автовыставка с начала пандемии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Читайте такжеЭлектровнедорожник: Porsche анонсировала Taycan Cross Turismo (видео)

Шанхайский автосалон-2021 проходит с соблюдением масочного режима.

Сегодня салон открыт только для журналистов, 21 апреля он будет открыт для крупных покупателей, а с 22 апреля двери салона будут открыты для всех желающих.

На выставке будут представлены модели почти от тысячи автопроизводителей.

Общая площадь 12 павильонов - 360 тысяч квадратных метров. Фавориты выставки - электрокары.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко