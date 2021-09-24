Прибытие круизного судна ожидается в последних числах сентября.

В ближайшие дни Одесский морской порт примет первое круизное судно с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ЦТС.

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Прибытие круизного судна ожидается в последних числах сентября.

По информации начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Максима Лапая, это первое судно с начала пандемии, на борту которого в Одессу прибудут иностранные туристы.

"Коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес в глобальном масштабе", - отметил Лапай.

Начальник Одесского филиала АМПУ добавил, что в результате было потеряно два сезона.

Дорога в порт:

По программе Зеленского "Большая стройка" в Одесский порт прокладывают новую дорогу. Для прокладки автодороги придется менять грунты подошвы земляного полотна на глубину двух метров. Пользование дорогой будет полностью бесплатным

Автор: Елена Коваленко