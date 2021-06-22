Мероприятие состоится 2 июля и открыто для всех желающих.

На Днепропетровщине завершили 45-километровый участок Дороги Единства - маршрута, который свяжет всю страну с Запада на Восток трассой европейского качества. Завершение работ отпразднуют пробегом ретро-автомобилей, сообщает пресс-служба Укравтодора.

В забеге примут участие 20 ярких ретро-автомобилей, которые проедут обновленной автодорогой первой категории. Мероприятие состоится 2 июля и будет открытым для всех желающих.

Участок бывшей трассы М-04, по которому будут двигаться автомобили, много лет находился в неудовлетворительном состоянии. Водители часто были вынуждены передвигаться по обочинам, а ремонтировали трассу по 2-3 км в год.

Ситуация изменилась благодаря программе Владимира Зеленского «Большая стройка». В частности, в рамках президентской программы начали амбициозный проект - создание международной магистрали М-30 Стрый - Изварино общей протяженностью почти 1 400 км, от Львовской до Луганской областей.

Маршрут, получивший название Дорога Единства, соединил две дороги международного значения: М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино. Открыть восстановленную дорогу планируют ко Дню независимости.

Недавно координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как президент Владимир Зеленский инспектирует создание Дороги Единства в Днепропетровской области.

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Автор: Григорий Бондарь