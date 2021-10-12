Она сократит время в дороге до Киева и станет частью нового транспортного маршрута Киев – Кишинев.

Возле Бердичева Житомирской области появится новая транспортная многоуровневая развязка, которая поможет разгрузить город от транзитного трафика и сделает путь в столицу более быстрым. Подробности на своей странице в Facebook рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По словам главы ОГА, это одна из самых масштабных частей программы, реализуемых на Житомирщине. На строительстве задействовано 30 специалистов и 10 единиц техники.

"Сейчас на объекте строительства транспортной развязки асфальтируют подходы к путепроводу. Все балки на путепроводе уже смонтированы. Также продолжаются работы по армированию", – рассказал Бунечко.

На путепроводе предусмотрено 3 полосы движения для транспорта в обоих направлениях. Дорожная одежда рассчитана на современные нормы нагрузки и будет состоять из трех слоев асфальтобетона.

Новая развязка также станет частью нового маршрута между Киевом и Кишиневом, о создании которого объявили президенты Украины и Молдовы. Он будет иметь протяженность около 600 км, а по территории Украины пройдет через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области.

Напомним, в Полтавской области начали строить пирсы на месте будущего автомобильного моста в Кременчуге, который создают с нуля по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Автор: Иван Бойко