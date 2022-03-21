В течение марта "Укрзализныця" уже эвакуировала 2,77 млн человек / фото t.me/UkrzalInfo
Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця"сообщила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 21 марта.
Об этом "Укрзализныця" сообщила в Telegram.
В частности в Харькове:
- 8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
- 11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск.
Днепр:
- 10:30 - №901/902 Днепр - Хелм.
Краматорск:
- 13:00 - №271/270 Краматорск - Львов;
- 16:00 - №273/272 Краматорск - Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется каждый день около полуночи на сайте https://uz-vezemo.com.
Как сообщал УНИАН, в течение марта"Укрзализныця" уже эвакуировала 2,77 млн человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы Украины.