Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется каждый день около полуночи на сайте УЗ.

Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця"сообщила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 21 марта.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в Telegram.

В частности в Харькове:

8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;

11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск.

Днепр:

10:30 - №901/902 Днепр - Хелм.

Краматорск:

13:00 - №271/270 Краматорск - Львов;

16:00 - №273/272 Краматорск - Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется каждый день около полуночи на сайте https://uz-vezemo.com.

Как сообщал УНИАН, в течение марта"Укрзализныця" уже эвакуировала 2,77 млн человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы Украины.

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