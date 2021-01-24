Сроки появления нового электромобиля VW Trinity пока не разглашаются.

VW планирует выпустить новый флагманский электромобиль следующего поколения под названием Trinity.

Об этом сообщает Electrek.

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По словам генерального директора автопроизводителя Герберта Диссса, он «произведет революцию в Volkswagen».

Volkswagen уже работает над электромобилем следующего поколения.

Сроки появления нового электромобиля VW Trinity пока не разглашаются.

Как пишет издание, учитывая сроки разработки автомобилей, следует ожидать появления новой модели следующего поколения приблизительно к 2025-26 годам.

Volkswagen и вызов Маску

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в 2020 году продал 231,6 тысяч электромобилей, что на 214% больше, чем в 2019-м. Как писали тогда СМИ, такой рост показывает, что немецкий автопром начинает бросать вызов американской компании Tesla.

В 2020 году было продано 56,5 тысяч штук. Компания также продала 41,3 тысяч компактных электромобилей e-Golf и 22 тысячи электромобилей e-up!

Audi, люксовый бренд группы Volkswagen, продал 47,3 тысячи внедорожников и спортбэков e-tron. Также было продано 20 тысяч электромобилей Porsche Taycans.

В Volkswagen заявили, что в 2020 году продажи гибридных автомобилей увеличились на 175% - до 190,5 тыс.

Интерес украинцев к электромобилям

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

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Автор: УНИАН