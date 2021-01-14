Tesla в прошлом году выпустила полмиллиона электромобилей.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в 2020 году продал 231,6 тысяч электромобилей, что на 214% больше, чем в 2019-м.

Об этом сообщает CNN. Как пишет издание, такой рост показывает, что немецкий автопром начинает бросать вызов американской компании Tesla.

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«Мы на верном пути к достижению нашей цели — стать лидером на рынке электромобилей», — заявил Ральф Брандштеттер, генеральный директор Volkswagen Passenger Cars.

Среди электромобилей, которые выпускает компания, лучше всего продается новый электрокар ID.3.

В 2020 году было продано 56,5 тысяч штук. Компания также продала 41,3 тысяч компактных электромобилей e-Golf и 22 тысячи электромобилей e-up!

Audi, люксовый бренд группы Volkswagen, продал 47,3 тысячи внедорожников и спортбэков e-tron. Также было продано 20 тысяч электромобилей Porsche Taycans.

В Volkswagen заявили, что в 2020 году продажи гибридных автомобилей увеличились на 175% - до 190,5 тыс.

Интерес украинцев к электромобилям

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

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Автор: УНИАН