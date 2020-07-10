В Украине водительские права будут выдавать по новым правилам: что изменится

Теоретический и практический экзамены для водителей отныне будут фиксироваться на видео.

Министерство внутренних дел обновило правила выдачи водительских прав. Соответствующие изменения были внесены 22 мая 2020 года в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

Подготовка и переподготовка водителей – документы и новации

Свидетельством прохождения водителями транспортных средств подготовки и переподготовки являются следующие документы:

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свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей, информация о котором имеется в ЕГР МВД;

документы о профессиональном (профессионально-техническом) образовании государственного образца по профессиям "Водитель автотранспортных средств", "Водитель мототранспортных средств", "Водитель трамвая", "Водитель троллейбуса", выданные учреждением, имеющим лицензию на осуществление соответствующей деятельности в сфере профессионально-технического образования.

При этом документ, удостоверяющий подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, действителен для сдачи экзаменов в территориальном сервисном центре МВД в течение двух лет со дня окончания заведения.

Согласно обновленной инструкции, во время сдачи теоретического и практического экзаменов используются технические средства контроля (в частности фото- и видеофиксации процесса.

Особенности сдачи теоретического экзамена для водителей

Теоретический экзамен принимается в специально оборудованном помещении ТСЦ МВД. Экзаменационный билет насчитывает 20 вопросов, к каждому из которых есть от 2 до 5 вариантов ответов (один из них – правильный).

В случае открытия двух и более категорий транспортных средств теоретический экзамен сдается по экзаменационным билетам высшей категории. Он длится 20 минут, начиная с момента вывода на экран монитора первого вопроса.

Теоретический экзамен считается несданным, если водитель допустил три ошибки, не дал ответы в отведенное время или использовал дополнительные электронные приборы, учебную литературу, средства связи, устройства считывания, а также подсказки других лиц. Пересдать его можно будет не раньше чем через 5 календарных дней, отсчет которых начинается со следующего после экзамена дня.

Результат успешно сданного теоретического экзамена действителен три месяца.

Практический экзамен для водителей: как будет проходить

Практический экзамен сдается в том же ТСЦ МВД. Прежде всего экзаменатор должен ознакомить человека с порядком его проведения. Сам практический экзамен проходит в два этапа:

на площадке для обучения по начальному управлению;

в условиях дорожного движения на определенных ТСЦ МВД маршрутах (за исключением проверки навыков управления транспортными средствами категорий A1, A, B1).

При этом ко второму этапу допускаются лица только в случае успешного прохождения первого этапа практического экзамена.

Если человек трижды не сдал практический экзамен, то он должен пройти повторный курс подготовки по практическому управлению транспортным средством в любом заведении, и только потом допускается к следующему экзамену.

Восстановление утраченного водительского удостоверения

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В случае утери или кражи водительского удостоверения оформление и выдача нового производится без сдачи экзаменов.

Если владелец потерял удостоверение водителя, полученное впервые, ТСЦ МВД выдает новое. При этом оно считается выданным впервые и действительно в течение срока, который был указан в утерянном или похищенном удостоверении.

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