В ноябре в Украине завершился льготный период, во время которого водители могли поставить авто на учет по особой формуле.

Суды массово лишают водительских прав собственников нерастаможенных авто на иностранной регистрации.

Как пишет "Дорожный адвокат", за управление авто, которое своевременно не вывезли с территории Украины, предусмотрен штраф 8500 гривень, который полиция выписывает на месте остановки. При повторной остановке в течение года штраф возрастает до 17 тысяч, при этом водителя лишают на год права вождения сроком на 1 год с платным изъятием авто или без такового. Во втором случае решение должен выносить суд.

Как отмечается, правоохранители до окончания льготного периода растаможки редко штрафовали владельцев "евроблях". Когда этот период завершился, количество наказаний для нарушителей резко возросло. Сейчас, по данным юристов, суды переполнены такими делами и чаще всего наказывают водителей штрафом в 17 тысяч и лишением права управления авто на год.

Если водитель, которого лишили прав, сядет в указанный в решении период за руль, его ждет штраф в 20 400 гривень, повторное нарушение будет "стоить" 40 800 гривень.

Растаможка "евроблях" в Украине в 2021 году