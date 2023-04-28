Наибольшее удешевление дизельного топлива - 2 грн/л - произошло в сети АЗС Prime, до 41,50 грн/л.

В течение недели с 21-го по 28 апреля на АЗС больше всего снизились цены на дизельное топливо: в среднем на 15 копеек, до 45,88 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В то же время бензин "А-95" просел на 2 копейки, а "А-95+" на 8 копеек, до 46,55 грн/л и 48,65 грн/л соответственно.

При этом наибольшее удешевление дизельного топлива – 2 грн/л – произошло в сети АЗС Prime, до 41,50 грн/л. Также в этой сети на 0,9 грн/л удешевел и бензин "А-95", до 43,90 грн/л.

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Меньше всего - 4 копейки на литре - потерял дизель в сети АЗК АМИК, до 46,97 грн/л. Остальные сети снизили цены от 38 копеек до 1,80 грн на литре ДТ, поэтому сейчас дизель продается в диапазоне 41,50–47,99 грн/л.

Бензин "А-95" просел от 10 копеек в сети "Укр-Петроль", на 1 гривню в сети "Авантаж 7" и торгуется за 41,90-48,99 грн/л, "А-95+" потерял на литре 50-80 копеек, но цена на этот вид горючего просела только в двух сетях АЗС - АМИК и "БРСМ-Нафта" соответственно.

Налоги на топливо в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года налог на топливо сократили с 20% до 7%. Кроме этого был отменен акциз. 30 августа Верховная Рада поддержала возврат акциза на топливо - на уровне 100 евро/1000 литров для бензина и дизтоплива и 52 евро для газа.

30 марта 2023 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что снижение налога на топливо в начале прошлого года было ошибкой.

С 1 июля этого года Украина возвращается к довоенной системе налогообложения. Эксперты предупреждают, что идет подорожание горючего из-за возврата налогообложения и скоро за литр бензина будут просить 60 грн, а литр дизеля будет стоить 55 гривень.

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