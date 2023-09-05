Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера составляет 10 лет.

В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, по сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 12%. При этом относительно августовского показателя прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 27%.

Отмечается, что августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за предыдущие 12 месяцев.

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 45%. Далее идут: дизельные - 32%; электромобили - 15%; авто с ГБО - 5%; гибриды - 3%.

При этом лидером регистраций среди ввезенных подержанных автомобилей в очередной раз стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

1. Volkswagen Golf - 1 тыс. 725 ед.;

2. Renault Megane - 1 тыс. 363 ед.;

3. Škoda Octavia - 952 ед.;

4. Volkswagen Passat - 835 ед.;

5. Nissan Leaf - 505 ед.;

6. Ford Focus - 426 ед.;

7. Nissan Qashqai - 412 ед.;

8. Volkswagen Tiguan - 408 ед.;

9. Volkswagen Touran - 375 ед.;

10. Audi A4 - 365 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера составляет 10 лет.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период", - говорится в сообщении.

Рынок авто во время войны

В августе украинский автопарк пополнился на 5,8 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Тогда наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1 тыс. 118 ед.

Второй по популярности стала марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли почти в четыре раза до 611 единиц. На третьей позиции в рейтинге - Renault с 501 авто (+143%).

Также в августовский ТОП-5 рейтинга попали BMW - 433 авто (+120%) и Skoda - 394 авто (+145%).

Всего с января по август 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет более 38,1 тыс. новых легковых авто, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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