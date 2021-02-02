Авторынок Украины в январе существенно просел из-за локдауна.

В январе 2021 года в Украине получили регистрацию 5,7 тыс. новых легковых автомобилей.

По сравнению с январем 2020 года продажи уменьшилось на 19%, сообщает ассоциация Укравтопром.

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«Такое значительное падение регистраций новых автомобилей было ожидаемым и связано, прежде всего, с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, которые действовали полмесяца, с 8 по 25 января», — отметили в ассоциации.

Самой продаваемой маркой автомобилей в Украине стала Toyota — 984 автомобиля, снижение год к году на 18%.

Второй по популярности стала Renault с результатом 730 зарегистрированных авто (-31%).

Третье место в рейтинге марок у Skoda, которая улучшила свой прошлогодний показатель на 4% до 486 машин.

В топ-5 также вошли KIA (329 новых авто, минус 24%) и Nissan (306 авто, -42%).

Бестселлером января-2021 стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций.

Ситуация с "евробляхами"

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "євроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

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Автор: Елена Коваленко