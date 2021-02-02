В январе 2021 года в Украине получили регистрацию 5,7 тыс. новых легковых автомобилей.
По сравнению с январем 2020 года продажи уменьшилось на 19%, сообщает ассоциация Укравтопром.
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«Такое значительное падение регистраций новых автомобилей было ожидаемым и связано, прежде всего, с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, которые действовали полмесяца, с 8 по 25 января», — отметили в ассоциации.
Самой продаваемой маркой автомобилей в Украине стала Toyota — 984 автомобиля, снижение год к году на 18%.
Второй по популярности стала Renault с результатом 730 зарегистрированных авто (-31%).
Третье место в рейтинге марок у Skoda, которая улучшила свой прошлогодний показатель на 4% до 486 машин.
В топ-5 также вошли KIA (329 новых авто, минус 24%) и Nissan (306 авто, -42%).
Бестселлером января-2021 стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций.
Ситуация с "евробляхами"
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "євроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
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