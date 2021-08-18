Зеленский отметил, что этот масштабный проект уже имеет поддержку международных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины.

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Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет все стратегические потребности государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика. Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, содействовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны.

Президент Украины отметил, что этот масштабный проект уже имеет поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – рассказал Зеленский директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.

Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Но несмотря на это, есть возможности для создания национального авиаперевозчика.

"Я действительно считаю, что воздушный транспорт - едва ли не самый актуальный для Украины, для людей, в частности в условиях кризиса, необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", – сказал Марк Роше.

Aerogestion

Компанию Aerogestion основали в 1999 году Марк Роше и Доминик Грец, она специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний. Со временем компания расширила свою деятельность на сферу управления прибылью.

Сегодня Aerogestion насчитывает около пятнадцати консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в отраслях авиатранспорта и туризма, консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управления доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.

Национальный авиаперевозчик: что необходимо знать

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться государственным предприятием "Антонов".

ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее известных разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Автор: Татьяна Герасименко