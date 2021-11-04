Потребительская инфляция в сентябре в годовом выражении достигла 11%.

В Украине цены на сжиженный газ для автомобилей, бензин А-92, А-95 и дизельное топливо в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 38,7%, 22,4%, 20,8% и 17,5% соответственно.

Об этом сообщает Государственной службы статистики.

Согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года сжиженный газ для автомобилей стоил 12,71 грн за литр, то в сентябре 2021 года его цена составляла 17,63 грн за литр (подорожал с начала года на 38,7 %).

Если в декабре прошлого года бензин А-92 и А-95 в среднем стоил 23,82 и 24,96 грн за литр, то в сентябре 2021 года цена составляла 29,15 и 30,15 грн за литр (цена выросла с начала года на 22,4% и 20,8% соответственно).

Читайте такжеВ автосалонах очередь до лета: в Украину перестали завозит новые автомобили (видео)В декабре прошлого года дизельное топливо в среднем стоило 24,05 грн за литр, а в сентябре – 28,26 грн за литр (подорожал на 17,5%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года составила 11%, а в июле и августе была на уровне 10,2%.

Справка УНИАН. 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены на уровне торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.

Автор: Богдан Слуцкий