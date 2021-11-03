Министерство экономики обновило средние цены на топливо.

Украинских автолюбителей ждет новая цена на бензин и дизельное топливо.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, которое повысило предельную стоимость бензинов на 20 копейки – до 28,40 грн за литр.

В то же время стоимость дизельного горючего после повышения в течение октября на 1,12 грн за литр снизилась на 17 копеек - до 24,90 грн за литр.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, что будет с ценами на топливоС учетом предельной торговой наценки стоимость бензина на начало ноября не должна превышать 33,40 грн/литр, дизтоплива – 31,90 грн/литр.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного горючего не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нефтегаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

В соответствии с требованиями пункта 414 постановления Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (письмо от 02.11.2021 № 16/2-147-21) определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 24,90 гривен, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm , которая составляет 28,40 грн.

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Автор: Анна Бредихина