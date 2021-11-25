Планируется снизить ставку НДС до 7%.

В Мининфраструктуры анонсировали снижение в 2022 году ставки налога на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок до 7%.

Об этом во время форума "Большая стройка: авиация и туризм" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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По словам Кубракова, на данный момент с народными депутатами обсуждается инициатива по снижению ставки НДС.

"Для международных авиаперевозок действует нулевая ставка, для внутренних действует 20-процентная ставка. Мы примерно видим, что это будет ставка на уровне 7%. Я думаю, это будет достаточный стимул для авиаперевозчиков сделать перелеты внутри страны дешевле. Мы чувствуем, что это будет на 10-20% дешевле. А это значит, что мы увеличим объемы, а наши внутренние авиаперевозки станут доступнее для граждан", - сказал он.

Кубраков также отметил, что проект государственного бюджета Украины на 2022 год будет предусматривать создание специального фонда, который будет финансировать развитие авиационной и железнодорожной инфраструктуры

Дешевые авиаперелеты:

4 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки отечественной авиационной отрасли.

16 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетам.

Также в феврале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что стратегия создания государственной авиакомпании включает формирование команды топ-менеджеров, разработку авиамаршрутов, формирование парка самолетов на основе лизинга, а также отмену НДС на внутренние перевозки.

16 марта 2021 года Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что Верховная Рада в этом году примет закон, по которому для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и грузов будет применяться нулевая ставка налога на добавленную стоимость.

26 марта 2012 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что отмена налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перевозки может удешевить билеты, сделав их стоимость сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий.

Автор: Дмитрий Шварц