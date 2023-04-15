Правительство Канады ввело внесло в санкционный список российскую грузовую авиакомпанию "Волга-Днепр".

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Канада заявила о расширении санкции против авиакомпаний агрессора.

Как сообщает Ch-Aviation, правительство Канады ввело внесло в санкционный список российскую грузовую авиакомпанию "Волга-Днепр" и все ее дочерние компании: AirBridgeCargo и Atan, а также Уральский завод гражданской авиации.

Также санкции введены против Алексея Исайкина, основателя и до недавнего времени владельца группы компаний "Волга-Днепр". Исайкин продал компанию ее руководству в середине 2022 года, чтобы избежать санкций.

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Группа "Волга-Днепр" и ее дочерние авиакомпании не входят в санкционные списки США или Евросоюза, хотя и подпадают под общие санкции, наложенные на российский авиационный сектор. Эти санкции запрещают любые сделки с западными компаниями. Санкции против Исайкина ввела только Великобритания.

В первые дни российского вторжения в Украину Канада арестовала один из самолетов "Волга-Днепр", который находится в аэропорту Торонто до сих пор. Российской компании предъявили счет в $223 000 на оплату стоянки арестованного самолета в конце 2022 года.

Уральский завод гражданской авиации внесен в санкционные списки США и Евросоюза за обслуживание проектов Ростеха, который занимается разработками в сфере военной авиации.

Война в Украине и авиация агрессора

В марте 2022 года Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ. Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, российских компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

По оценке Oliver Wyman, 76% иностранных самолетов, эксплуатируемых российскими перевозчиками, к этому же 2033 году, будут разобраны на запчасти. В начале 2023 года в России насчитывалось 736 авиалайнеров, однако, согласно прогнозу, их число к 2026 году сократится вдвое.

10 апреля 2023 года стало известно о том, что впервые в истории из-за санкций Россия отправила свой самолет на ремонт в Иран.

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