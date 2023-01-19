Предлагается установить административную ответственность за управление транспортным средством, не оборудованным сезонными шинами.

В Верховной Раде Украины предлагают установить дополнительные ограничения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Соответствующий законопроект группы депутатов зарегистрирован в парламенте. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности транспортных средств (№8369).

Им предлагается установить, что с 1 ноября по 31 марта не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу не более 3,5 тонны, которые не оборудованы всесезонными и/или зимними шинами на всех колесах транспортного средства.

Видео дня

Также с 1 ноября по 31 марта не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, которые имеют максимальную технически допустимую массу более чем 3,5 тонны, которые не оборудованы зимними шинами на всех колесах транспортного средства.

Кроме того законопроектом предлагается установить, что управление водителем транспортным средством, не оборудованным зимними и/или всесезонными шинами в период с 1 ноября по 31 марта, влечет за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

Изменения в ПДД по использованию шин по сезону

Еще в прошлом году министр внутренних дел Денис Монастырский подал в правительство проект постановления "О внесении изменений в Правил дорожного движения".

Предложенные изменения коснутся порядка использования фар, а также шин по сезонам. В проекте постановления определены термины "шина летняя", "шина зимняя", "шина всесезонная".

Вас также могут заинтересовать новости: