В Одесской области завершили ремонт участка трассы регионального значения / фото facebook.com/velyke.bud

В Одесской области завершился ремонт очередного участка дороги Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка, который выполняет компания "Автомагистраль- Юг". Об этом сообщает официальная Facebook-страница президентской программы "Большая стройка".

"Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 - км 378), она граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, который соединяет села Степановку и Розалевку", - говорится в сообщении.

Дорога Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка проходит по территории Винницкой и Одесской области, к международному пункту пропуска Кучурган на границе с республикой Молдова.

До недавнего времени эту автодорогу регионального значения называли одной из наиболее поврежденных. Сейчас ее восстанавливают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В Одесской области завершили ремонт участка трассы регионального значения / фото facebook.com/velyke.bud

"В 2020 году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка, общей протяженностью 77 км. В 2021 году отремонтируют 3 участка, протяженностью 35 км. На одном участке работы уже завершены. Еще на двух участках дороги ведутся проектные работы - 43 км", - информирует официальная страница президентской программы.

Полностью завершить ремонт дороги Р-33 планируют в 2022 году.

Как заявлял координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца текущего года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского отремонтируют и построят 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км - местного.

Автор: Григорий Бондарь