Полностью завершить ремонт дороги Р-33 планируют в 2022 году.

В Одесской области завершился ремонт очередного участка дороги Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка, который выполняет компания "Автомагистраль- Юг". Об этом сообщает официальная Facebook-страница президентской программы "Большая стройка".

"Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 - км 378), она граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, который соединяет села Степановку и Розалевку", - говорится в сообщении.

Дорога Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка проходит по территории Винницкой и Одесской области, к международному пункту пропуска Кучурган на границе с республикой Молдова.

До недавнего времени эту автодорогу регионального значения называли одной из наиболее поврежденных. Сейчас ее восстанавливают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В 2020 году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка, общей протяженностью 77 км. В 2021 году отремонтируют 3 участка, протяженностью 35 км. На одном участке работы уже завершены. Еще на двух участках дороги ведутся проектные работы - 43 км", - информирует официальная страница президентской программы.

Полностью завершить ремонт дороги Р-33 планируют в 2022 году.

Как заявлял координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца текущего года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского отремонтируют и построят 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км - местного.

Автор: Григорий Бондарь