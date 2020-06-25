В Одесской области из-за угрозы подтопления перекроют участок трассы Одесса - Рени

По данным синоптиков, возможен выход воды на участок трассы между селом Маяки и понтонным мостом в районе села Троицкое.

В Одесской области из-за угрозы подтопления с 26 июня перекроют участок трассы Одесса - Рени.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Согласно сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в результате интенсивных осадков, выпавших в течение 22 и 23 июня на территории Ивано-Франковской области, а также пропуском дождевого паводка с Днестровского водохранилища, в Одесской области возможно повышение уровня воды до опасных отметок. Это может привести к подтоплению автомобильных дорог и выходу воды на участок трассы Одесса - Рени между селом Маяки и понтонным мостом через реку Турунчук в районе села Троицкое", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Закарпатье на затопленном участке трассы обеспечен сквозной проезд – "Укравтодор"

В связи с этим с 08:00 пятницы, 26 июня, до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской облгосадминистрации будет перекрыт участок трассы Одесса - Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка).

Водителей просят воздержаться от поездок через указанный участок дороги и выбрать альтернативный маршрут движения.

Кроме того, гражданам рекомендуют воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, в Одесской ОГА заявили, что ряду районов региона угрожает наводнение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram