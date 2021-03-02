Испытания прототипа самолета планируется проводить в три этапа.

Нидерландская студенческая команда AeroDelft Делфтского технического университета представила уменьшенный прототип самолета с водородным топливным элементом, работающим на жидком водороде.

Об этом сообщает Aviation Week.

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Прототип представляет собой беспилотную версию немецкого электрического самолета e-Genius, выполненную в масштабе 1:3.

Нидерландский прототип водородного самолета получил название Phoenix PT. Летательный аппарат имеет крыло размахом 5,7 метра.

Испытания прототипа самолета планируется проводить в три этапа. На первом, который завершится к лету 2021 года, самолет совершит серию полетов на аккумуляторах. Разработчики будут проверять аэродинамические характеристики прототипа, его управляемость и устойчивость.

Летом текущего года на прототип самолета планируется установить водородный топливный элемент, который будет работать на сжатом водороде. В настоящее время топливный элементы и водородные системы проходят испытания в нидерландском аэрокосмическом центре NLR. Параллельно ведется производство топливного бака для жидкого водорода.

Осенью 2021 года планируется начать летные испытания Phoenix PT с водородным топливным элементом, работающим на жидком водороде. После этого этапа испытаний разработчики планируют провести перелет прототипа из нидерландского Делфта на испанскую Ибицу. Этот перелет будет проходить на жидком водороде.

Самолеты будущего

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Автор: УНИАН