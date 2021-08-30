Решение о строительстве участка Большой кольцевой дороги от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской было принято еще в 2001 году.

Власти столицы приложат все усилия, чтобы до конца этого года открыть автосообщение по новому участку Большой кольцевой дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортную развязку на улице Богатырской.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по строительству объекта, сообщает пресс-служба городского головы.

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"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. И только мы нашли возможности и начали его строить. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Потому что мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице. Представьте, только за сутки в Киев въезжает в 50 тыс. грузовых авто. Что негативно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе. И большая часть этого транспорта - транзитная", - подчеркнул Кличко.

В планах - достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него.

Также на объекте проложат все необходимые инженерные коммуникации. Построят большой подземный пешеходный переход. Установят и большой шумозащитный экран, чтобы жители близлежащих домов не испытывали дискомфорт.

"Также хочу отметить, что город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой кольцевой, которые с баланса области наконец передали на баланс столицы. И теперь мы можем обновить и эти части крупного магистрального объекта. Сегодня активные работы продолжаются на участке от Одесской площади до улицы Ватутина. Десятилетиями там только "латали" ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть "уставшей" дороги фактически восстанавливается заново. А это - почти три километра шестиполосной дороги", - отметил Кличко.

Строительство участка Большой кольцевой дороги:

Решение о строительстве участка Большой кольцевой дороги от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской было принято еще в 2001 году, но из-за нехватки финансирования работы остановили. Строительство возобновили в конце 2016 года. Столичные власти планировали завершить строительство до конца 2018 года.

В 2019 году правоохранители открыли производство по факту присвоения средств при строительстве этой дороги. Во время досудебного расследования было установлено, что при выполнении работ по реконструкции двух километров дороги и развязки на ул. Богатырской на сумму 325 млн грн в течение 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1,125 млрд грн.

Автор: Виктория Токарева