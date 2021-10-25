С начала года полиция составила уже более 3,8 тыс. протоколов на пассажиров.

Заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, скольких нарушителей карантина было обнаружено в метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

Отвечая на вопрос о работе метро в рамках карантинных ограничений и того, скольких людей не пропускают в метрополитен, например, из-за отсутствия масок, Макогон пояснила: "Мы не являемся межобластным транспортом, поэтому мы работаем без ограничений по предъявлению сертификатов или тестов ПЦР. Мы работаем в обычном режиме".

В то же время она подчеркнула, что масочный режим в метро является обязательным, пассажирам делаются замечания, составляются протоколы.

Читайте такжеВ вагоне метро Киева устроили "торговый центр": "продавали" овощи, технику и делали маникюр (фото, видео)"По информации полиции, которая имеет все полномочия для составления таких протоколов, с начала года их было 3 тысячи 815, а только за октябрь - 143", - сказала Макогон и добавила, что речь идет преимущественно о людях, которые сознательно игнорируют карантинные мероприятия и не пользуются масками.

Как ранее сообщал УНИАН, Киевские перевозчики просят повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 20-25 гривен. При этом в КГГА заверили, что такой цены точно не будет, но расчеты перевозчиков примут во внимание.

Автор: Таня Поляковская