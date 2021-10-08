В случае попадания Киевав "красную" зону епидопасности и введения локдауна в столице, наземным транспортом и метро смогут пользоваться только пассажиры со спецпропусками.
Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация по результатам встречи с первым заместителем председателя КГГА Алексеем Кулебою.
Кулеба подчеркнул, что пока ограничения общественного транспорта в Киеве не планируются, поскольку пока нет оснований к введению "красного" уровня эпидопасности в столице.
Однако в случае усиления карантинных ограничений, общественный транспорт будет работать – но исключительно по спецпропускам. Сертификат о вакцинации от COVID-19 не будет считаться пропуском.
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"На вопрос, может ли быть сертификат о вакцинации пропуском к общественному транспорту, первый заместитель отметил, что нет, и что пропуском смогут быть исключительно документы, которые руководители предприятий критической инфраструктуры смогут заказать через онлайн портал для своих ключевых сотрудников, которым в период локдауна необходимо будет выходить на работу, чтобы обеспечить жизнедеятельность города", – говорится в сообщении.
В то же время, в КГГА отметили важность вакцинации, чтобы пройти зиму более легко.
"Ведь сейчас 90% людей в тяжелом состоянии – не вакцинированы", – подчеркнули в КГГА.
Ранее первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба сообщил, что город готов к ухудшению эпидемиологической ситуации и продолжает принимать заявки от предприятий и "ФОПов" на получение спецпропусков.
В Киеве растет смертность от COVID-19: за минувшие сутки 16 летальных исходов. В течение суток в городе зарегистрирован 721 случай заболевания COVID-19.
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