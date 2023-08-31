Речь идет о передвижении по городу во время комендантского часа.

В Киеве с 25 сентября введут пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. В частности, заявки на получение пропусков можно подавать с 4-го сентября в Центральное управление военной службы правопорядка.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Напоминаю, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных. Согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление военной службы правопорядка", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Он напомнил киевлянам и гостям города о том, что комендантский час - обязательная норма для всех в условиях войны. Также он призвал украинцев быть сознательными и не нарушать правила.

В КГГА чиновник нарушил комендантский час и остался без должности

Напомним, в июне из-за нарушения норм комендантского часа без должности остался экс-глава департамента охраны культурного наследия КГГА. Речь идет об Александре Никоряке, которого СМИ поймали на ночных посиделках в столичном ресторане.

Вас также могут заинтересовать новости: