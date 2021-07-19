Зона I, которая охватывает центр, расширена.

В столице утверждены новые парковочные зоны, соответственно парковка в центре Киева подорожает.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

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Зона I

Зона I, которая охватывает центр Киева и имеет самый высокий спрос на парковку, расширилась с 66 парковочных площадок на 1451 машиноместо до 224 паркоплощадок на 4320 автомобилей.

Также созданы "острова" І-й зоны внутри ІІ зоны - в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади.

Зона II

Зона II (прецентр) уменьшилась с 247 паркоплощадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. "Острова" ІІ Зоны также созданы внутри III Зоны – возле рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово".

Зона III

Зона III - это спальные районы с наименьшим трафиком.

"Определение новых зон опирается на профессиональный анализ данных от программного продукта Tomtom Move O/D – самого известного в мире источника статистики автомобильных поездок в крупных городах. Компания "А+С Украина" по заказу городских властей использовала данные для расчета и обоснования зонирования спроса на парковочные места", - информировали в КГГА.

Парковка в Киеве: как зависит цена от зоны

Тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое с 1 июля.

В I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час (до этого действовал тариф 10 грн).

Во II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час (ранее 7 грн).

В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

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Автор: Инна Андалицкая