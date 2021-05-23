Поврежденный верхний слой стекла на мосту был заменен.

В Киеве Владимирский пешеходно-велосипедный мост полностью открыт для посетителей.

Об этом говорится в сообщении на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

"Одно из лучших смотровых мест на столицу - Владимирский пешеходно-велосипедный мост - полностью открыт для посетителей... Поврежденный верхний слой стекла на мосту был заменен. По технологии, на сооружении устроены триплексы - трехслойные стеклопакеты. Также выполнили герметизацию и смонтировали защитную обойму (защиту стыков со стеклопакетом)", - отметили в "Киевавтодоре".

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Также сообщается, что уже в ближайшее время будет проведен ремонт брусчатки на Владимирском спуске.

Проблемы пешеходно-велосипедного моста в Киеве

25 мая 2019 года Киевский городской голова Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. На следующий день после открытия моста появились трещины на защитном слое стеклопленки на некоторых фрагментах стеклянного пола, основное закаленное стекло не было повреждено. Поврежденные элементы быстро заменили. В мэрии тогда предполагали, что повреждение появилось в результате акта вандализма. По факту порчи стекла полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, на момент открытия пешеходно-велосипедный мост не был принят в эксплуатацию.

Позже Кличко заявил, что в июне на мосту провели регламентные работы.

По информации Кличко, строительство моста обошлось столице в 306 млн грн.

18 декабря 2020 года в столичной мэрии сообщили, что на мосту работники коммунального предприятия "Киевавтодормост" обнаружили повреждения стекла.

2 марта 2021 года в "Киевавтодоре" сообщили, что потрескавшееся стекло заменят за счет гарантийных обязательств подрядчика, а не городского бюджета. В корпорации отметили, что стекло потрескалось еще в декабре 2020 года. После того новых повреждений на мосту не выявляли.

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Автор: Татьяна Поляковская